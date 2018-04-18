Роскомнадзор пригрозил заблокировать Facebook

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров заявил о том, что в 2018 году на территории России может быть заблокирована социальная сеть Facebook.
Такое решение может быть принято, если компания Facebook не выполнит требования закона о локализации баз данных на территории России, передает Интерфакс.
"До конца 2018 года мы проведем проверку компании, и есть несколько пунктов, которые должны быть выполнены: локализация баз данных российских граждан на территории России, удаление всей запрещенной информации - а они уже значительно опаздывают по срокам - и соблюдение иных законов. Если ничего из этого или что-либо из этого не будет выполнено, или российское государство не будет проинформировано о намерении провести такие действия, то, очевидно, встанет вопрос о блокировке", - заявил Жаров.
13 апреля Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке Telegram. Представители мессенджера в суд не пришли, объясняя это нежеланием "легитимизировать откровенный фарс", но пообещали обжаловать решение.
Роскомнадзор внес веб-версию Telegram — домены t.me и web.telegram.org — в реестр запрещенных сайтов. Telegram использовал инфраструктуру крупных сервисов для обхода блокировок.
16 апреля Роскомнадзор начал блокировку популярного мессенджера.
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