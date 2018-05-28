Роскомнадзор потребовал изъять Telegram из AppStore

Роскомнадзор потребовал от компании Apple изъять приложение Telegram из онлайн-магазина AppStore на территории Росии, а также запретить рассылку уведомлений мессенджера. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Роскомнадзор направил в компанию Apple письмо с требованием прекратить распространение на территории России размещенного в AppStore приложения Telegram Messenger, а также рассылку его сервисных пуш-уведомлений для российских пользователей", – отмечается в сообщении.

Ведомство в кратчайшие сроки ожидает от Apple ответа о дальнейших действиях компании, "направленных на решение данных проблемных вопросов".

Сообщается, что в противном случае возможны действия по нарушению функционирования сервиса AppStore.

Ранее Роскомнадзор обвинил Telegram в координации терактов.

Напомним, Роскомнадзор через суд добился постановления о блокировке Telegram в России после того, как мессенджер не стал предоставлять ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. Для обхода запрета компания начала использовать хостинги Amazon и Google.

Ведомство отмечало, что действия руководства мессенджера угрожают безопасности страны: через Telegram распространяют информацию террористы, а у ФСБ нет возможности расшифровывать сообщения.

В то же время 15 мая стало известно, что решение Таганского районного суда Москвы о блокировке доступа к Telegram не вступило в силу, так как было обжаловано представителями мессенджера. Ранее суд дал представителям Telegram время до 4 июня для устранения недостатков по жалобе.