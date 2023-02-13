РФ станет еще более авторитарной и милитаризованной — разведка Норвегии 13 февраля, 18:33 Российские военнослужащие (Фото:REUTERS/Kirill Braga)

Норвежская разведка прогнозирует, что Россия в ближайшие годы станет еще более авторитарной и милитаризованной.

Об этом сообщает AFP.

Пропаганда и манипулирование общественным мнением там только усилятся, и это заставит РФ искать более тесные связи с авторитарными режимами по всему миру, считают в Норвегии.

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«Поворота нет. Российское государство станет более авторитарным и милитаризованным. Интересы России будут несовместимы с интересами Запада», — заявил заместитель директора Службы внешней разведки Норвегии Ларс Нордрум, комментируя результаты ежегодной оценки рисков — первой после российского вторжения в Украину в прошлом году.

Он сказал, что война против Украины стала для России катастрофой. Она привела к беспрецедентным торговым санкциям, международной изоляции Москвы и потере Россией более 100 000 военных убитыми или ранеными.

Норвежская разведка предполагает, что российская агрессия против Украины усилила геополитическое значение Норвегии, не в последнюю очередь благодаря тому, что она стала ключевым поставщиком газа в страны Европы.

«Европейские страны будут зависеть от норвежских поставок энергоресурсов в течение многих лет», — сказал Нордрум.

Поэтому в Службе внутренней разведки Норвегии, также принявшей участие в подготовке доклада, предполагают, что опасаются повышенной разведывательной активности России по отношению к энергосектору Норвегии.

Прямой саботаж норвежской энергетической инфраструктуры Россией в 2023 году выглядит маловероятным, заявил руководитель внутренней разведки Норвегии Беат Гангас.

«Однако диверсии могут стать более вероятным сценарием, если готовность России к эскалации конфликта с НАТО и Западом увеличится», — говорится в отчете.