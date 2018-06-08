Reuters: Ким Чен Ын прибудет в Сингапур за два дня до встречи с Трампом

Лидер КНДР Ким Чен Ын прибудет в Сингапур на встречу с президентом США Дональдом Трампом 10 июня, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Встреча Трампа и Ким Чен Ына запланирована на 12 июня. Она должна пройти в отеле Капелла на острове Сентоса в Сингапуре.

Пока делегации США и КНДР официально не публиковали программы поездки.

По данным СМИ, Трамп прибудет на авиабазуПайя Лебар, военный объект на востоке острова, который в ходе прошлых визитов использовался президентами США.