Reuters: Ким Чен Ын прибудет в Сингапур за два дня до встречи с Трампом

Лидер КНДР Ким Чен Ын прибудет в Сингапур на встречу с президентом США Дональдом Трампом 10 июня, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Встреча Трампа и Ким Чен Ына запланирована на 12 июня. Она должна пройти в отеле Капелла на острове Сентоса в Сингапуре.
Пока делегации США и КНДР официально не публиковали программы поездки.
По данным СМИ, Трамп прибудет на авиабазуПайя Лебар, военный объект на востоке острова, который в ходе прошлых визитов использовался президентами США.
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