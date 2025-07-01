Не при Трампе. Исследователь истории рассказала, когда в политике США произошел радикальный поворот вправо

Республиканская партия США сейчас практически захвачена движением правых популистов во главе с президентом Дональдом Трампом, но первые шаги к этому были сделаны еще в конце 2000-х годов, рассказала в интервью NV американский историк Марси Шор.

По ее словам, ощущение перемен в американской политике впервые возникло в 2008 году, когда кандидатом от республиканцев и соперником Барака Обамы в президентской гонке стал сенатор Джон Маккейн, а он в свою очередь назвал своим кандидатом в вице-президенты губернатора Аляски Сару Пейлин.

«Речи Пейлин, которые не основывались на объективной реальности, а были крайне популистскими, меня напугали. Я увидела человека, который готов говорить любую ложь, чтобы понравиться людям, и у которого нет границ. Сам Маккейн был совсем не таким, как Пейлин, но почему-то выбрал ее», — сказала Шор.

Союз между традиционным республиканцем и радикальным правым политиком напомнил ей опыт Венгрии и Румынии 40-х годов ХХ века, когда консервативные политики поощряли праворадикальные и фашистские движения или шли с ними на компромисс, не понимая их влияния на массы.

«Во всех этих случаях консервативным лидерам нужно было время, чтобы понять: новые правые — не просто более энергичная версия их самих, это джинн фашизма, которого они выпустили из бутылки. Маккейн это тоже в конце концов понял, и даже, кажется, почувствовал облегчение, когда проиграл Обаме», — считает исследовательница истории.

Казалось, что история радикальных идей среди республиканцев завершена, но она проявила себя в полную силу во время первого срока Дональда Трампа, а сегодня Республиканская партия фактически захвачена этим движением и пытается изменить Америку, добавила Шор.