Рейтинг Макрона снизился к рекордному минимуму

Согласно данным ежемесячного барометра Ifop, рейтинг популярности французского президента Эммануэля Макрона упал до 25% удовлетворённых его политикой граждан.
Об этом сообщает Lejdd.fr.
После стабильных 29% в октябре, в ноябре позиции Макрона ослабли на 4%. А ещё в начале года 50% граждан оценивали деятельность президента положительно.
Такие оценки приближают Эммануэля Макрона к оценкам, которые были у Франсуа Олланда, когда он был президентом.
Напомним, в августе согласно опросу, проведенному по заказу для HuffPost и CNEWS, рейтинг одобрения политики Макрона среди французов составил 30%.
Как сообщает The Local, в июле рейтинг одобрения действий президента Франции составлял 36%, а в конце июня – 43%.
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