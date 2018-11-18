18 ноября 2018, воскресенье

Рейтинг Макрона снизился к рекордному минимуму

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Президент Франции Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон

Согласно данным ежемесячного барометра Ifop, рейтинг популярности французского президента Эммануэля Макрона упал до 25% удовлетворённых его политикой граждан.

Об этом сообщает Lejdd.fr.

После стабильных 29% в октябре, в ноябре позиции Макрона ослабли на 4%. А ещё в начале года 50% граждан оценивали деятельность президента положительно.

Такие оценки приближают Эммануэля Макрона к оценкам, которые были у Франсуа Олланда, когда он был президентом.

Напомним, в августе согласно опросу, проведенному по заказу для HuffPost и CNEWS, рейтинг одобрения политики Макрона среди французов составил 30%.

Как сообщает The Local, в июле рейтинг одобрения действий президента Франции составлял 36%, а в конце июня – 43%.

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