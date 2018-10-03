Макрона раскритиковали во Франции за двусмысленную фотографию. В какие еще скандалы он попадал

Президент Франции Эммануэль Макрон дал своей стране очередной повод горячо дискутировать о его поступке. Французы обсуждают неоднозначное фото Макрона, сделанное в ходе его визита на карибский остров Сен-Мартен, год назад пострадавший от урагана Ирма.

НВ рассказывает о подробностях текущего скандала вокруг Макрона, а также напоминает о других случаях, когда он становился предметом полемических дискуссий во Франции.

Спорная фотография

Разгореться новому скандалу вокруг Макрона помогла его главный оппонент – лидер французских националистов Марин Ле Пен. 30 сентября в своем Twitter она опубликовала снимок из соцсетей, сделанный в ходе недавнего турне Эммануэля Макрона по французским островам в Карибском море.

На этой фотографии президент Франции запечатлен в дружеских объятьях с двумя молодыми темнокожими мужчинами, один из которых демонстрирует на камеру непристойный жест, а второй недавно отсидел тюремный срок за грабеж. При этом торс одного из них оголен (на видеозаписи встречи и других снимках полураздеты оба парня).

On ne trouve même plus de mots pour exprimer notre indignation.

La France ne mérite certainement pas cela. C’est impardonnable ! MLP pic.twitter.com/Lvf2k8cO8S 30 сентября 2018 г.

Снимок был сделан в Картье Д'Орлеан – одном из беднейших поселений французского острова Сен-Мартен, который в 2017 году был опустошен ураганом Ирма. Макрон приехал сюда, чтоб проинспектировать восстановление региона после стихийного бедствия и пообщаться с местными жителями.

Однако многих французов возмутила пренебрежительность, с которой отнеслись к лидеру страны герои снимка – и тот факт, что Макрон позволил себе сделать фотографию в таком окружении, да еще и непринужденно улыбаясь.

"Трудно даже подобрать слова, чтобы выразить наше возмущение. Франция, конечно же, этого не заслуживает. Это непростительно!" – прокомментировала Ле Пен опубликованный ею скандальный снимок, который мгновенно стал вирусным.

Многие пользователи, в особенности противники Макрона, также возмутились тем, что его поступок недопустим для президента и напомнили политику об аналогичных странных снимках, сделанные ранее.

"Вот еще несколько фото в "семейный альбом Макрона"

‼️Et deux photos de plus dans *l’album de la famille Macron*.....

Il reste 3ans1/2 ..pour le remplir un peu plus..????????????.. pic.twitter.com/zAaFPGiuKL — Françoise MINUIT ن (@f_minuit) 30 сентября 2018 г.

Макрон уже отреагировал на разгоревшуюся дискуссию - он заявил, что фотография вырвана из контекста и не отражает сути его разговора с запечатленным на снимке персонажами. На видеозаписи этой встречи действительно можно услышать, как президент Франции проводит морализаторскую беседу с одним из парней, недавно вышедшем из тюрьмы.

"Я продемонстрировал им свое доверие, я уважил их. Такова наша республика", - заявил Макрон

"Больше не совершай ошибок. С грабежами покончено? Ты мне пообещал. Не забудешь об этом? Твоя мать заслуживает большего [чем сына-преступника]", - говорит Макрон одному из двух мужчин.

Впоследствии, комментируя скандальное фото на пресс-конференции, он также добавил, что встретился с этими людьми по настоянию женщины, просившей президента передать привет ее дочери с инвалидностью, живущей в Картье Д'Орлеан. По словам Макрона, именно двое мужчин после встречи привели девочку к нему.

"Они сделали это, потому что я продемонстрировал им свое доверие, я уважил их. Такова наша республика", - заявил в свою защиту президент Франции.

Странный совет по трудоустройству

За полтора года после победы Макрона на президентских выборах он уже не единожды провоцировал бурные дискуссии из-за своих слов и поступков.

Так, в середине сентября его раскритиковали за легкомысленный совет, данный 25-летнему садовнику во время дня открытых дверей в Елисейском дворце. Молодой мужчина пожаловался французскому лидеру на безработицу – мол, он рассылает множество резюме, однако это ни к чему не приводит.

В отелях, кафе и ресторанах, на стройках – везде, где я бываю, мне говорят, что ищут людей. Везде - это правда!

В ответ Макрон дал понять, что найти работу в современной Франции не составляет труда. "Если вы целеустремленный и мотивированный, в отелях, кафе и ресторанах, на стройках – везде, где я бываю, мне говорят, что ищут людей. Везде - это правда! – заявил глава государства. – Если я перейду через дорогу, то найду вам работу. Так что продолжайте", - добавил он, пожав руку садовнику.

Как отмечает AFP, из-за этих слов Макрона осудили за непонимание французских реалий и вновь стали называть "президентом богатых" – бывший успешный инвестбанкир, Макрон прикладывает усилия, что избавиться от этого имиджа.

Нравоучения молодежи

Несколько месяцев назад Франция обсуждала неожиданную строгость Макрона, который отчитал за фамильярность подростка, назвавшего его Маню – это известное прозвище французского президента.

Инцидент произошел 18 июня, когда Франция чтила память бойцов движения Сопротивления, павших в годы Второй мировой войны. После памятной церемонии на холме Мон-Валерьен близ Парижа Макрон подошел к толпе людей, среди которых были школьники.

Один из них, пожимая руку президенту, выкрикнул: "Как дела, Маню?". Макрон отреагировал со внезапной резкостью и отчитал подростка: "Послушай, ты можешь вести себя как клоун, но сегодня день, когда звучат Марсельеза [гимн Франции] и Песня партизан [неофициальный гимн французского Сопротивления]. Так что обращайся ко мне "господин президент Республики" или "месье", - заявил Макрон.

"Tu m'appelles monsieur le président ou Monsieur..." Emmanuel Macron recadre un adolescent qui l'avait appelé "Manu" pic.twitter.com/98VIV726Rv — BFMTV (@BFMTV) 18 июня 2018 г.

Он также добавил, что юноше стоит для начала получить образование и диплом, "а потом устраивать революцию".

В ответ французского президента раскритиковали за непоследовательность, так как во время президентской избирательной кампании он, наоборот, всячески демонстрировал свою доступность избирателям и не возражал, когда его называли прозвищем "Маню".

Кроме того, французская журналистка Камилла Кронье заявила, что общалась с подростком после его злополучной беседы с Макроном и отметила, что юноша подавлен и стал объектом школьных насмешек. Теперь он якобы опасается, что при поступлении в учебные заведения "столкнется с предубеждением экзаменаторов".

Скандальный охранник

Репутация Макрона основательно пострадала из-за нескольких скандальных случаев с одним из его охранников по имени Александр Беналла.

Наиболее резонансное событие с его участием произошло во время первомайской демонстрации в Париже. Тогда журналисты запечатлели, как телохранитель Макрона применил немотивированную силу к нескольким демонстрантам в ходе их столкновений с полицией.

Беналла решил лично выступил в роли стража порядка. Одетый в полицейский шлем, он стал хватать и бросать на землю демонстрантов, нанося им удары рукой.

Впоследствии инцидент перерос в масштабный скандал. Министра внутренних дел Франции Жерара Коллона вызвали на слушания в Сенат, а Беналла был уволен и стал объектом судебного расследования, а также разбирательств в верхней и нижней палатах парламента.

Макрон заявил, что разочарован действиями охранника и назвал его поведение на демонстрации предательством. Более того, президенту пришлось опровергать распространившиеся во французской прессе слухи о его личной тесной связи с охранником, из-за которой Беналла якобы слишком быстро получил должность телохранителя главы государства, – и множество других сплетен.

У Александра Беналлы никогда не было доступа к ядерным шифрам. Он никогда не был моим любовником

"У Александра Беналлы никогда не было доступа к ядерным шифрам, - с улыбкой заявил Макрон, выступая 25 июня в парламенте Франции. - Александр Беналла никогда не занимал 300-метровую квартиру в районе Альма. Александр Беналла никогда не был моим любовником".

Однако на этом скандалы с Беналлой не завершились. В сентябре 2018 года в сети всплыла старая фотография теперь уже экс-бодигарда Макрона, на которой он в шутку угрожает пистолетом официантке в ресторане. Однако на тот момент Беналла не имел права на ношение оружия.

Александр Беналла - первый слева на скандальном снимке с пистолетом:

Снимок, опубликованный французским изданием Mediapart, был сделан в ресторане Les Archives города Пуатье в апреле 2017 года, в разгар президентской избирательной кампании. Запечатленная на фото официантка подтвердила его аутентичность.

Из-за этого прокуратура Пуатье начала проверку возможного правонарушения со стороны бывшего охранника Макрона.