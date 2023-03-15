Хотят ли свободы Сибирь и Кубань? Что показало онлайн-голосование за независимость пяти регионов РФ

15 марта, 13:22
Эксклюзив NV
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Россиянам предложили высказаться по поводу самоопределения Сибири, Урала, Ингрии, Кубани и Кенигсберга (Фото:Коллаж NV)

Россиянам предложили высказаться по поводу самоопределения Сибири, Урала, Ингрии, Кубани и Кенигсберга (Фото:Коллаж NV)

Автор: Анна Павленко

Пять миллионов пользователей из России высказали свое мнение по поводу отделения ряда областей от Москвы. NV расспросил организаторов голосования, как оно было устроено и о чем свидетельствуют его результаты.

В феврале активисты движения Свободных народов ПостРоссии провели онлайн-референдум за независимость пяти регионов РФ. В частности, на голосование вынесли вопрос о самоопределении Кенигсберга (Калининградская область), Ингрии (Санкт-Петербург и Ленинградская область), Кубани (Краснодарский край), Сибири и Урала.

Видео дня

В течение почти двух недель на сайте референдума проголосовали 5,6 млн пользователей. В каждом из пяти регионов преимущество получил утвердительный ответ: от 56% голосов за независимость Кубани до 72% за освобождение от подчинения Москве Кенигсберга.

Теги:   Санкт-Петербург Российская империя Сибирь Урал Кубань Референдум Калининградская область

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