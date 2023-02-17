Кто желает независимости в РФ. Зачем активисты проводят голосование за отделение пяти российских регионов от Москвы — интервью 17 февраля, 20:09 Эксклюзив NV Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik/Grigory Sysoyev/Pool via REUTERS)

Ряд активистов, связанных с российскими регионами, пытаются провести голосование и доказать местным, что они не должны кормить имперский режим в Москве и строить свою жизнь, рассказал в эфире Radio NV Олег Дунда, нардеп.

— В полночь 16 февраля по новосибирскому времени, это было 15 февраля, восемь часов по Киеву, начался онлайн-референдум о независимости пяти регионов России: Урала, Сибири, Кубани, Ингрии и Кенигсберга.

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Онлайн-голосование, насколько я понимаю, проводят активисты находящихся за пределами России региональных и национальных движений при поддержке группы украинских политиков.

Расскажите нам, пожалуйста, я вижу, есть уже конкретный сайт, называется, кажется, Референдум 2023, единственная интернет-площадка. Он был создан за пределами России и теперь люди, живущие в России, могут заходить, если они живут в этих пяти регионах, которые я озвучила, и голосовать: они хотят, чтобы их регион был независимым или не хотят.

— Да, где-то так и происходит. И там есть две недели, до 28 февраля, когда будут подводиться итоги их голосования. Время еще есть, но то, что мы видим, уже прошло больше суток, голосование идет довольно оживленно. Голосов около 100 тысяч и предварительные промежуточные результаты голосования — за от 52 до 72%, за независимость.

— Я прямо сейчас открыла этот сайт, если корректно отображаются данные в режиме реального времени, то проголосовало 258 тысяч человек, более 258 тысяч. И что интересно, так представляет сайт, я не берусь отвечать за безопасность и прозрачность сайта, но 35 тысяч человек находятся за пределами России, большинство голосует в России.

— Да, безусловно, потому что если мы будем считать голосующих только за пределами России, условно, Латвия, Литва, Германия, это будет не репрезентативно. Там мало так называемых эмигрантов. И все же оно рассчитано на тех людей, которые живут непосредственно в этих регионах. Когда я разговаривал с разработчиками, они рассказывали, как они строят [архитектуру] этого сайта, они предполагали, что этот сайт будет блокировать Роскомнадзор и с самого начала закладывали возможность голосовать даже при наличии блокировки.