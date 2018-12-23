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Ради науки. Профессор из Швеции отправила команду элитных наемников спасти своего аспиранта от ИГИЛ

Сегодня, 12:27
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Цей матеріал також доступний українською

Фото:Kennet Ruona / lu.se

Фирас Джумаах и Шарлотта Тернер

Профессор аналитической химии Шарлотта Тернер в 2014 году отправила команду из четверых элитных наемников, чтобы спасти своего аспиранта-езида Фираса Джумааха и его семью, оказавшихся на территории, захваченной Исламским государством.

НВ публикует перевод материала The Telegraph об удачной спасательной операции.

Отчаянное положение

В 2014 году профессор Тернер получила текстовое сообщение от своего студента Фираса Джумааха, в котором говорилось, что он не закончит свою диссертацию, если не вернется в течение недели.

Джумаах писал, что он и его семья прятались на заброшенной фабрике, в то время как бойцы Исламского государства стреляли в городе за ее стенами.

"У меня тогда не было никакой надежды. Я был в отчаянии. Я просто хотел рассказать своему руководителю диссертации, что происходит. Я понятия не имел, что профессор сможет сделать что-нибудь для нас", - рассказывал он журналу Lund's University Magazine LUM.

Организация спасения

Но Тернер не собиралась отказываться от исследовательского проекта Джумааха.

"То, что происходило, было совершенно неприемлемо. Я так разозлилась, что Исламское государство могло вторгаться в наш мир, подвергать опасности моего аспиранта и мешать исследованиям. Это был вопрос базового гуманизма. Мой босс дал мне зеленый свет и сказал: "Просто сделай это"", - рассказывала она.

Профессор Тернер связалась с тогдашним начальником службы безопасности Пером Густафсоном.

"Казалось, что он этого ждал. Пер Густафсон сказал, что мы сотрудничаем с транспортной и охранной компанией, которая работала по всему миру", - говорит она.

Я так разозлилась, что Исламское государство могло вторгаться в наш мир, подвергать опасности моего аспиранта и мешать исследованиям

После нескольких дней интенсивной деятельности Густафсон нанял охранную компанию, которая организовала спасательную операцию. 

В итоге два автомобиля Toyota Land Cruisers с четырьмя вооруженными до зубов наемниками приехали туда, где прятался Джумаах. Они отвезли его в аэропорт Эрбиль вместе с женой и двумя маленькими детьми.

"Я никогда не ощущал себя таким привилегированным. Но в то же время я чувствовал себя трусом, потому что там остались мои мать и сестры", - рассказал спасенный аспирант.

Пер Густафсон / Фото: Robert Olsson / lu.se

Джумаах и его семья - езиды. Эта религия была объявлена ​​Исламским государством формой поклонения дьяволу. Когда его жена позвонила ему и сказала, что бойцы ИГИЛ захватили соседнюю деревню, он прилетел домой из Швеции.

"Моя жена была в панике, все были шокированы действиями Исламского государства. Я сел на первый самолет, чтобы быть с ними. Какая бы жизнь у меня была, если бы с ними что-нибудь случилось, пока меня там не было?", - говорит он.

К счастью, остальная его семья пережила оккупацию ИГИЛ. Сам Джумаах вернулся в Швецию, получил ученую степень и теперь работает в местной фармкомпании.

"Это было уникальное событие. Насколько я знаю, ни один другой университет не участвовал ни в чем подобном", - отметил Густафсон.

Перевод НВ

Теги:   Сюжет НВ Профессор университета Езиды ИГИЛ Швеция Университет

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