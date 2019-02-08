Путин выделил Януковичу госохрану - Песков Сегодня, 12:49 33 Цей матеріал також доступний українською EPA По словам Пескова, госохрану Януковичу выделили сразу после приезда в РФ EPA

Глава Кремля Владимир Путин распорядился выделить государственную охрану Виктору Януковичу, заочно приговоренному в Украине к 13 годам лишение свободы за госизмену и содействие в агрессии РФ.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РБК.

"Государственная охрана предоставляется по решению главы государства", - сказал он.

По словам спикера Путина, соответствующий указ был выдан, когда Янукович в качестве "главы государства" въехал на территорию России после бегства из Украины.

При этом Песков отметил, что на сегодняшний день бывший глава государства не имеет специального юридического статуса.

"На данный момент он не является президентом Украины, как вы знаете, наверное, лучше меня. У него нет никакого специального статуса юридического", - добавил он.

Напомним, 24 января Оболонский районный суд Киева приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену и пособничество в российской агрессии.