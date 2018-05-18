Путин одобрил состав нового правительства России

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Владимир Путин

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин одобрил представленные премьер-министром Дмитрием Медведевым кандидатуры на посты вице-премьеров и министров, сообщает РИА Новости.

Как пишет РБК, в новом правительстве первым вице-премьером — министром финансов стал Антон Силуанов, сохранили свои посты глава МИД РФ Сергей Лавров и глава Минобороны Сергей Шойгу.

7 мая правительство России во главе с Медведевым ушло в отставку в связи с началом нового президентского срока Путина. В тот же день Путин предложил Госдуме кандидатуру Медведева на пост премьера, которую депутаты поддержали. 

Заявление об оставке премьер-министра и Кабмина подано в соответствии с Конституцией РФ после инаугурации главы государства.  В тот же день Путин внес кандидатуру Медведева на рассмотрение Госдумы. 

В понедельник, 7 мая, Путин в четвертый раз принял присягу президента РФ. Церемония инаугурации прошла в Большом Кремлевском дворце, руководить Россией он будет следующие шесть лет.

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