«Путин уже не может остановиться». Почему убийства в окружении российского диктатора только продолжатся — Вадим Денисенко 1 сентября, 16:29 NV Премиум Российский диктатор Владимир Путин, 24 августа 2023 года (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

Вадим Денисенко, руководитель Украинского института будущего, рассказал в эфире Radio NV, как российский диктатор Владимир Путина уже не сможет остановиться с убийствами своего собственного ближайшего окружения и почему впервые за годы не сдержал слово перед «своими».

— Давайте начнем с того, что сами российские пропагандисты начали жаловаться на то, что якобы начался 1937 год, на то, что начали за ними приходить и готовятся массовые аресты.

Видео дня

И это те люди, которые призывали Сталина и говорили, что надо действовать сталинскими методами. Сейчас вдруг вспоминают о 1937 годе. Скажите, а чего нам дальше ждать?

— В принципе, только закручивание гаек. В данном случае можем четко сказать, что в течение последних нескольких недель в России, по сути, можно сказать, завершена или почти завершена зачистка Telegram-каналов. По сути, последний, условно, конечно, в кавычках, островок свободы слова, который был в Российской Федерации, на данный момент он де-факто зачищен. И, по сути, на данный момент в России эти остатки условной свободы слова, которую собой символизировали в течение последнего года военкоры и, собственно говоря, холдинг Евгения Пригожина, они, по сути, уничтожены.