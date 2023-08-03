«Они пока еще не конают». Как первая же успешная операция ВСУ во время контрнаступления сорвет «гайки» российского режима — Денисенко 3 августа, 20:11 NV Премиум Российский диктатор Владимир Путин, 3 августа 2023 года (Фото:Sputnik/Alexander Kazakov/Kremlin via REUTERS)

Вадим Денисенко, руководитель Украинского института будущего, рассказал в эфире Radio NV, как российский режим нейтрализовал критику даже со стороны лояльных военкоров, но при этом его основы будут подорваны при первом же успехе ВСУ во время контрнаступления.

— Есть фраза, которая нам очень приятна, от секретаря СНБО Алексея Данилова: все будет происходить очень быстро. 1 августа 1991 года в [Киеве] выступал президент США и рассказывал, что нам не нужна независимость. А прошло 18 дней, и СССР как пузырь лопнул, это страна-фейк.

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Такое заявление с украинской стороны мне понятно. <...> О стране-фейке и вероятности развала [современной РФ], причем моментального, неожиданного, что вы думаете об этом?

— Исключать мы ничего не можем, но сейчас пока ничто не указывает на то, что, во-первых, режим падет достаточно быстро, потому что если мы говорим о 1991-м и выступлении Буша, страна в принципе действительно на тот момент держалась «на соплях». Не забывайте, что на тот момент уже шесть республик Советского Союза отделились, это все республики Закавказья и все республики Балтии. А если мы говорим непосредственно об Украине, то вероятность отделения от Советского Союза на тот момент была абсолютно минимальной, потому что идею независимости поддерживали от силы 20−30%, может, немножко больше населения, и город Киев, что на самом деле крайне важно.