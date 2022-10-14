«Навязчивые идеи Путина разрушили все». РФ грозит гражданская война, кланы начнут вооруженную борьбу за власть — главред Независимой газеты 14 октября, 15:14 Владимир Путин (Фото:REUTERS/Turar Kazangapov)

Российской Федерации грозит гражданская война на фоне неопределенности политики диктатора Владимира Путина и массового вооружения силовых структур, населения и представителей криминального мира, считает российский журналист, главный редактор Независимой газеты Константин Ремчуков.

Отрывки из интервью с ним опубликовал журналист ВВС Стивен Розенберг в Twitter в пятницу, 14 октября.



На вопрос, что, его больше всего пугает на фоне усиливающейся нестабильности в РФ Ремчуков ответил:

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«Гражданская война. Разные фракции внутри правительства будут бороться за власть, потому что очевидно конкуренция между кланами будет расти. У них много оружия сейчас. Даже у преступников есть оружие. У чеченцев есть оружие. У МВД есть оружие. У Министерства обороны есть оружие, у ФСБ есть оружие. У всех есть оружие».

Он напомнил о призыве центральных властей создавать добровольческие батальоны в регионах для войны против Украины. По его мнению, это также негативно скажется на ситуации в РФ.

«В восьми регионах сообщили, что они уже создали свои батальоны. Так что, если вы лидер региона и у вас есть два или три батальона, вы настоящий король на этой земле», — объяснил Ремчуков.

Журналист отметил, что прежний социальный договор, предусматривавший стабильность и гарантии безопасности со стороны Путина по отношению к населению, больше не действует.

«Собственно главным девизом на протяжении многих лет была, так сказать, определенность. Какая определенность сегодня? Эта концепция закончилась. Ничто не предсказуемо. Мои журналисты не знают, получат ли повестку, вернувшись домой. Сегодня утром несколько парней сказали мне, что ожидают призыва. Что делать их семьям, их детям? Это не шутка и не игра», — рассказал Ремчуков.

Социальный договор в РФ был разрушен навязчивыми идеями Путина, считает журналист.

«Я одержим расширением НАТО. Я одержим дискриминацией русских. Я одержим Оранжевой революцией. Я одержим тем, что вы отказываетесь от нашего газа», — перечислил Ремчуков навязчивые идеи Путина.

