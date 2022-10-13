Замкнутый круг. Как Путин ухудшает свои позиции 13 октября, 13:34

Перед войной генералы ФСБ, сидящие на денежном потоке по украинским вопросам, рассказывали Путину, что в Украине его все ждут. Теперь что — к Путину заводят метеорологов?

Глава правления Газпрома Алексей Миллер: «Во время зимнего пика холодов в Европе могут замерзнуть целые города». (Тут сразу хочется добавить — «просто посмотрите ролик Газпрома, там все показано на примере замерзшего Красноярска»).

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Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в Евросоюзе уже не моются, не стирают одежду, не заправляют машины и не раздеваются дома.

Это уже похоже на какой-то аутотренинг. Можно, конечно, считать это пропагандой для внутреннего потребителя. Как фото воздушных тревог по Украине, которые сейчас российские политики публикуют у себя в социальных сетях, доказывая этим, по их мнению, величие России. Если бы не одно «но». Они принимают решение исходя из веры, что «зима холодна, темна и полна ужасов».

Все это напоминает ситуацию, когда перед войной генералы ФСБ, сидящие на денежном потоке по украинским вопросам, рассказывали Путину, что в Украине его все ждут. Потому что они знали, что он хочет это услышать. В результате Путин принял решение о вторжении и ошибся. Именно такую ситуацию описывает Байден, называя Путина «рациональным игроком».

Теперь что — к Путину заводят метеорологов? Или он с Шойгу встречается с шаманами и те обещают ему организовать холодную зиму в Европе. И Путин им верит. И приказывает подорвать Северный поток, думая, что это точно напугает Европу и они таки запустят Северный поток-2, испугавшись холодов, и отменят санкции. Ограничивает сам себе доходы от газа, вводя самоэмбарго и думая, что это заставит Европу прогнуться. Ведь впереди холодная зима, и они точно не выдержат. Он снова принимает решение, искренне считая, что Европа шатается, и стоит только подуть, весь карточный домик развалится. Стоит организовать пару митингов в Европе, и они сдадут назад. Стоит напугать всех ядерной войной, и они сдадут назад.

Он снова принимает решение, искренне считая, что Европа шатается

Почему? Потому что именно таких советников он и слушает сейчас, которые приходят и рассказывают ему о том, что ЕС почти сдох. Почему именно это они ему и рассказывают? Потому что они знают, что он хочет это слышать. И будет слушать только такие новости. Тем более, что люди в Германии и Британии, Швеции и Франции всегда вели себя очень экономно, а температура дома в Швейцарии всегда была ниже зимой, чем в квартирах киевлян или москвичей. А поскольку доступ к телу обеспечивает поток денег, они будут ему это говорить, иногда даже не используя ложь, а просто искусно манипулируя.

Замкнутый круг. Который и обеспечивает ошибочные решения, постоянно ухудшающие позиции Путина. Игры с газом приводят к дефициту бюджета в России уже сейчас, даже до нефтяных санкций. А ядерный шантаж, пусть и производит эффект на впечатлительных людей а-ля Илон Маск, но лишь ужесточает позицию коллективного Запада, потому как никто не хочет получит перманентного ядерного абьюзера.

И только где-то сидит Грета Тунберг и поражается, как в 2022 году кто-то может рассчитывать на рекордно холодную зиму в Европе. А ведь именно о такой зиме говорит Миллер. Но шаманы ведь врать не будут. Ведь они взяли деньги и пообещали, что зима будет очень холодной.

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