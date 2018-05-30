Путин пообещал сохранить транзит газа через Украину

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова сохранить транзит газа через Украину после завершения строительства Северного потока-2.

Он отметил, что пока не готов назвать объемы газа, которые будут транспортироваться через украинскую газотранспортную систему, а какие через новый газопровод, передает РБК.

"Сколько будет по нему поставляться - вопрос. Сколько мы сохраним транзита через Украину, а мы готовы сохранить украинский транзит - тоже вопрос, сколько потребуется нашим потребителям сейчас и на ближайшие перспективы", - заявил президент РФ.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Берлин учтет интересы Украины после запуска газопровода Северный поток-2.

США и страны Восточной Европы являются противниками строительства Северного потока - 2 и считают, что его реализация приведет к фактической деградации украинской газотранспортной системы и усилению Российской Федерации на газовом рынке ЕС.

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Северный поток 2 - российский газопровод, который строит компания Nord Stream 2 AG. Единственным акционером последней является Газпром. Длина газопровода составит 1,2 тыс. км, а общая мощность с уже существующим Северным потоком - 55 млрд куб. м. газа.

Северный поток 2 пройдет вдоль газопровода Северный поток по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсвальд, чтобы минимизировать прокачки газа через Украину.