31 мая 2018, четверг

Путин пообещал сохранить транзит газа через Украину

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Путин не готов назвать будущие объемы транзита через Украину

Путин не готов назвать будущие объемы транзита через Украину

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова сохранить транзит газа через Украину после завершения строительства Северного потока-2.

Он отметил, что пока не готов назвать объемы газа, которые будут транспортироваться через украинскую газотранспортную систему, а какие через новый газопровод, передает РБК.

"Сколько будет по нему поставляться - вопрос. Сколько мы сохраним транзита через Украину, а мы готовы сохранить украинский транзит - тоже вопрос, сколько потребуется нашим потребителям сейчас и на ближайшие перспективы", - заявил президент РФ.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Берлин учтет интересы Украины после запуска газопровода Северный поток-2.

США и страны Восточной Европы являются противниками строительства Северного потока - 2 и считают, что его реализация приведет к фактической деградации украинской газотранспортной системы и усилению Российской Федерации на газовом рынке ЕС.

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Северный поток 2 - российский газопровод, который строит компания Nord Stream 2 AG. Единственным акционером последней является Газпром. Длина газопровода составит 1,2 тыс. км, а общая мощность с уже существующим Северным потоком - 55 млрд куб. м. газа.

Северный поток 2 пройдет вдоль газопровода Северный поток по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсвальд, чтобы минимизировать прокачки газа через Украину.

 

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