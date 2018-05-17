WSJ: Трамп во время встречи с Меркель потребовал отказаться от строительства Северного потока-2

Президент США Дональд Трамп потребовал от Германии отказаться от реализации совместного с Россией проекта Северный поток -2, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным источников в Белом доме и Брюсселе, Трамп озвучил свою позицию по газопроводу на переговорах с канцлером Ангелой Меркель в апреле. За это президент США обещал Берлину начать обсуждение новой "торговой сделки" между США и ЕС.

В случае отказа прислушаться к позиции Вашингтона, с 1 июня в отношении производителей ЕС начнут действовать новые американские пошлины на сталь и алюминий.

По мнению источников, позиция Трампа обусловлена желанием вытеснить Россию с газового рынка ЕС в пользу собственных поставок сжиженного газа, а также желанием сохранить за Украиной статус основного транзитера российского газа в Европу.

Ранее Трамп уже выступал с критикой строительства Северного потока-2, заявив на встрече с лидерами стран Балтии, что "Германия будет платить миллиарды долларов за энергетические ресурсы из Россию…и это плохо".

В начале мая 2018 года в Германии начали строительство Северного потока-2, хотя еще не все страны дали разрешение на строительство этого газопровода. Правительство канцлера Меркель всячески поддерживает реализацию проекта, утверждая, что в его основе только экономический интерес.

Проект газопровода резко критикует Украина и центрально-европейские страны, которые считают, что его реализация приведет к фактическому уничтожению украинской газотранспортной системы.

Северный поток 2 - российский газопровод, который строит компания Nord Stream 2 AG. Единственным акционером последней является Газпром. Длина газопровода составит 1,2 тыс. км, а общая мощность с уже существующим Северным потоком - 55 млрд куб. м. газа.

Северный поток 2 пройдет вдоль газопровода Северный поток по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсвальд, чтобы минимизировать прокачки газа через Украину.

12 ноября 2017 года глава Европейского совета Дональд Туск призвал страны ЕС ускорить работу над законодательным блокированием российского проекта Северный поток-2.

Кроме того, член Европейской комиссии по энергетике и климатическим изменениям Мигель Ариас Каньете заявил, что Северный поток-2 не представляет приоритетного интереса для газоснабжения Евросоюза.

Тогдашний глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль раскритиковал предложение Еврокомиссии внести поправки в Третий энергопакет ЕС, чтобы осложнить реализацию проекта газопровода Северный поток-2.

В конце ноября Дания заблокировала строительство Северного потока-2, приняв закон, запрещающий прохождение российского газопровода через ее территориальные воды. В связи с этим Россия была вынуждена разработать альтернативный маршрут в обход этой страны.