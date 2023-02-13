Путин начал активно пользоваться бронепоездом после полномасштабного вторжения РФ в Украину — СМИ 13 февраля, 16:36 Владимир Путин (Фото:Sputnik/Grigory Sysoev/Pool via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин после полномасштабного вторжения его войск в Украину для дальних поездок все чаще использует бронепоезд стоимостью примерно 1 млрд российских рублей, сообщает Досье.

По информации журналистов, диктатор пересел на бронепоезд еще осенью 2021 года, когда Россия активно готовилась к началу полномасштабной войны.

«После начала войны, в феврале-марте, он стал очень активно пользоваться поездом, особенно чтобы добраться до своей резиденции на Валдае», — рассказал собеседник Досье.

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Как отмечает издание, Путин мог прибегнуть к такому решению по соображениями безопасности. Поезд сложнее отследить в отличии от самолетов, поскольку сервисов для трекинга пассажирских поездов в режиме реального времени нет.

Другой причиной такого шага, вероятно, является то, что две резиденции диктатора находятся на побережье Черного моря, где введено ограничение на полеты из-за войны.

Внешне бронепоезд Путина похож на обычный поезд, но вместо четырех осей у его вагонов шесть (их обычно используют на более тяжелых грузовых составах), вместо одного локомотива — несколько, а на крыше размещено спецоборудование.

Журналисты отмечают, что Путин публично пользуется таким поездом очень редко — фотографировался в нем он лишь однажды — в 2012 году, до его ремонта. Фотографии поезда снаружи никогда официально не публиковались.