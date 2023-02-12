Буря перед затишьем? Чем закончится самый тяжелый период войны 12 февраля, 23:19 Эксклюзив NV Путин все еще чувствует, что может выиграть испытание на выносливость, но он уже не может быть так в этом уверен (Фото:REUTERS)

Задача Украины в ближайшее время будет заключаться в том, чтобы отразить российские атаки, не уступая слишком много позиций

В ближайшие недели и месяцы ожидаются одни из самых тяжелых сражений в российско-украинской войне. Поскольку война пошла уже на второй год, ни одна из сторон, похоже, не желает признать, что они обречены на бесконечное продолжение боевых действий. Ни одна из них не хочет даже намекнуть на усталость от борьбы и сомнения в ее причине. Оба противника, похоже, готовы выстоять в этом году и в следующем. Ни тот, ни другой не проявляют энтузиазма к переговорам для достижения компромиссного решения.

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Даже те, кто больше всех стремится к дипломатическим компромиссам, заходят в тупик, когда их просят придумать формулу, у которой есть адекватные шансы быть принятой обеими сторонами. Явного компромисса нет. Украина хочет вернуть свою оккупированную территорию; Россия хочет забрать ещё больше.

В то же время общества и экономики обеих стран по-разному испытывают серьезный стресс. Обе знают о потенциальных ограничениях возможностей в будущем. После периода, когда линия фронта сдвинулась лишь на несколько километров здесь и там, неизбежно возникают разговоры о патовой ситуации, и поэтому обе стороны готовят наступление, чтобы посмотреть, смогут ли они добиться военного прорыва.

Однако при этом два варианта вооружённых сил и связанные с ними оперативные концепции выглядят совершенно по-разному. Российские силы все больше полагаются на численный перевес, в то время как украинские больше надеются на качество передовых западных систем.

Прецеденты Великой войны

Как я уже предупреждал ранее, нам нужно быть осторожными, когда дело доходит до предсказания хода войны, не только из-за неопределенности, которая всегда сопровождает армии и сражения, но и из-за стратегического выбора, который еще предстоит сделать.

На своем последнем этапе война приобрела вид длительной борьбы на истощение, поэтому естественно предположить, что так и будет продолжаться, но ни одна из сторон не может бесконечно поддерживать ее на нынешнем уровне интенсивности. Сцены боев с телами убитых солдат в нескольких метрах от окопов, которые они пытались захватить, напоминают образы Западного фронта времен Первой мировой войны. Был, конечно, и Восточный фронт. Москва мало говорит о великих поражениях в Первой мировой войне, предпочитая праздновать великие победы во Второй, но мы можем вспомнить, что на Восточном фронте в 1914−17 годах находилась огромная русская армия, полная плохо обученных призывников, которых подводили хаотичные командные структуры и неадекватная логистика.

На Западном фронте окопная война, из-за которой его сейчас вспоминают, в конце концов, уступила место широкомасштабным наступлениям.