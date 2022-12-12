Падение диктатора. Путин может пойти на еще большую эскалацию войны ради сохранения жизни — The Guardian 12 декабря, 04:53 Диктатор Путин понимает, что эскалация — единственный путь для выживания (Фото:Сputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

Кремлевский диктатор Владимир Путин, кроме ударов по инфраструктуре Украины, может пойти на еще большую эскалацию войны ради сохранения жизни.

Обозреватель The Guardiаn Саймон Тисдал считает, что диктатор хочет повысить цену победы для Украины и ее союзников с помощью «ассиметричных и невоенных методов».

Также Путин постарается вредить Украине на дипломатической арене. В качестве примера приводится недавний бойкот Венгрии, которая пыталась заблокировать выделение финансирования ЕС для Украины.

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«Предположение, что истощенные войска России уже сделали худшее, что могут, и не способны на дальнейшую эскалацию, звучит самодовольно. Поскольку Путин с опозданием понимает, что он не может забрасывать бомбами Киев, чтобы заставить его подчиниться, он все больше полагается на глобализацию войны», — пишет Тисдал.



Он считает, что Путину нужна эскалация уже не только для сохранения себя как политической фигуры, но и для выживания как «человека».

«Пока Путин у власти и продвигает фантазии о российской глобальной империи, грабя суверенные украинские земли, путь вперед заблокирован. Падение Путина - предпосылка долгосрочного мира», - пишет обозреватель.