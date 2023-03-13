Путин впервые с начала полномасштабной войны планирует встретиться с олигархами — Bloomberg 13 марта, 12:48 Диктатор Путин (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

В четверг, 16 марта российский диктатор Владимир Путин впервые с начала полномасштабной войны России против Украины встретится с олигархами, пишет Bloomberg.

По словам источников, знакомых с подготовкой, Путин планирует на этой неделе встретиться в Кремле с «ведущими бизнесменами».

Bloomberg пишет, что в прошлом году встреча с олигархами была сорвана на фоне боевых действий.

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«Если в прошлом году многие магнаты были обеспокоены тем, что публичное появление с Путиным может сделать их объектами санкций, то теперь под ограничения подпадают большинство основных членов правления РСПП (Российского союза промышленников и предпринимателей — ред)», — сообщает информагентство.

Reuters сообщал, что глава Китая Си Цзиньпин планирует посетить Россию и встретиться с диктатором Владимиром Путиным уже на следующей неделе.