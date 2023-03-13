Путин впервые с начала полномасштабной войны планирует встретиться с олигархами — Bloomberg

13 марта, 12:48
Поделиться:
Диктатор Путин (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

Диктатор Путин (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

В четверг, 16 марта российский диктатор Владимир Путин впервые с начала полномасштабной войны России против Украины встретится с олигархами, пишет Bloomberg.

По словам источников, знакомых с подготовкой, Путин планирует на этой неделе встретиться в Кремле с «ведущими бизнесменами».

Bloomberg пишет, что в прошлом году встреча с олигархами была сорвана на фоне боевых действий.

Видео дня

Читайте также:
Любимая ракета Путина. Что нужно знать о гиперзвуковых комплексах Кинжал, которые вновь ударили по Киеву

«Если в прошлом году многие магнаты были обеспокоены тем, что публичное появление с Путиным может сделать их объектами санкций, то теперь под ограничения подпадают большинство основных членов правления РСПП (Российского союза промышленников и предпринимателей — ред)», — сообщает информагентство.

Reuters сообщал, что глава Китая Си Цзиньпин планирует посетить Россию и встретиться с диктатором Владимиром Путиным уже на следующей неделе.

https://www.youtube.com/watch?v=0a9EGbOjnjM
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Владимир Путин Олигархи Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X