Си Цзиньпин поедет в Москву на встречу с Путиным на следующей неделе — Reuters 13 марта, 10:25 Владимир Путин и Си Цзиньпин (Фото:Sputnik/Sergey Bobylev/Pool via REUTERS)

Глава Китая Си Цзиньпин планирует посетить Россию и встретиться с диктатором Владимиром Путиным уже на следующей неделе. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источники.

В феврале The Wall Street Journal сообщила, что визит Си Цзиньпина в Москву может состояться в апреле или начале мая. В МИД Китая пока не ответили на запрос агентства, Кремль от комментариев отказался.

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Планы визита главы КНР в Россию появились после обнародования Пекином документа с позицией по «урегулированию» полномасштабной войны РФ против Украины, состоящего из 12 пунктов. В частности, Пекин призвал к прекращению огня, переговорам, но не к выводу российских войск.

После публикации документа президент США Джо Байден отверг представленную позицию Китая, заявив, что его реализация выгодна только России. Президент Украины Владимир Зеленский считает положительным тот факт, что Пекин начал говорить об Украине, но не согласился с некоторыми пунктами.

В последние недели Вашингтон и его союзники неоднократно заявляли, что Китай рассматривает возможность поставок оружия России. По данным американских СМИ, речь может идти о дронах и даже боеприпасах и артиллерии.



24 февраля он заявил о намерении встретиться с Си Цзиньпином. По словам Зеленского, вопрос не только в войне, но и в том, чтобы сохранить экономические отношения. Реагируя на планы президента Украины, в Пекине заявили, что позиция Китая относительно полномасштабной войны «последовательна и очень четкая».