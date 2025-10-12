КНДР показала собственную версию HIMARS на грузовом шасси

Об этом сообщает Мілітарний.

На снимках, появившихся в сети, видно пусковую установку, которая размещена на трехосном грузовом шасси неизвестной модели, с двумя пусковыми ячейками.

Сейчас точный калибр реактивной системы неизвестен, но при детальном рассмотрении видно два отдельных «пакета»: с одной стороны — 9 направляющих, вероятно для 240-мм ракет, а рядом — для баллистической ракеты, возможно типа Hwasong-11.

Еще одна установка того же типа имела «пакет» с вероятно, 122-мм ракетами в количестве до 20 в направляющих.

Ранее в Северной Корее во время военного парада продемонстрировали самоходную пусковую установку для дронов-камикадзе, которые являются копиями израильских Harop.

15 сентября постоянное представительство Северной Кореи при ООН заявило, что ядерный статус страны является «необратимым».

25 сентября президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён во время визита в Нью-Йорк заявил, что Северная Корея находится на финальной стадии разработки межконтинентальной баллистической ракеты, способной поразить США ядерным оружием.

3 сентября Ким Чен Ын вместе с председателем КНР Си Цзиньпином и российским диктатором Владимиром Путиным наблюдал за военным парадом в Пекине.

Во время встречи в Китае Ким Чен Ын заверил, что окажет «полную поддержку» России и готов сделать «все необходимое», чтобы помочь Москве. Со своей стороны Путин выразил благодарность за готовность северокорейских солдат участвовать в вооруженной агрессии против Украины.