Протесты во Франции: ранения получили 227 человек

Министерство внутренних дел Франции сообщает, что количество пострадавших во время протестов против роста цен на бензин достигло 227 человек.
Ранения получили как протестующие, так и полицейские, передает телеканал BFM.
"Ситуация довольно серьезная. Утром умер один человек, 227 пострадали, шестеро серьезно ранены", - сообщили в полиции.
Напомним, по всей Франции начались протесты водителей против повышения цен на топливо. Протестующие перекрыли дороги и магистрали по всей Франции. В городах страны одновременно проходит около двух тысяч акций. Движение транспорта парализовано.
Масштабная акция уже получила название протест "желтых жилетов". Участники митингов одели желтые светоотражающие жилеты.
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