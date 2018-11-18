18 ноября 2018, воскресенье

Протесты во Франции: ранения получили 227 человек

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Французы протестуют против повышения цен на бензин

Французы протестуют против повышения цен на бензин

Министерство внутренних дел Франции сообщает, что количество пострадавших во время протестов против роста цен на бензин достигло 227 человек.

Ранения получили как протестующие, так и полицейские, передает телеканал BFM.

"Ситуация довольно серьезная. Утром умер один человек, 227 пострадали, шестеро серьезно ранены", - сообщили в полиции.

Напомним, по всей Франции начались протесты водителей против повышения цен на топливо. Протестующие перекрыли дороги и магистрали по всей Франции. В городах страны одновременно проходит около двух тысяч акций. Движение транспорта парализовано.

Масштабная акция уже получила название протест "желтых жилетов". Участники митингов одели желтые светоотражающие жилеты.

 

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