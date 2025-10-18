Люди участвуют в протесте Без королей против политики президента США Дональда Трампа в Бостоне, штат Массачусетс, США, 18 октября 2025 года. (Фото: REUTERS/Brian Snyder)

В ряде городов США в субботу, 18 октября, проходят масштабные акции протеста против администрации Дональда Трампа под лозунгом Без королей (No Kings) . Участники протестов заявляют, что президент якобы злоупотребляет своими полномочиями.

Об этом сообщает The Wall Street Journal в субботу, 18 октября.

По данным организаторов, по всей стране запланировано более 2500 митингов и мероприятий — на 400 больше, чем в июне. Тогда, по оценкам активистов, в протестах приняли участие около пяти миллионов человек.

В Вашингтоне ожидается, что на демонстрацию выйдет около 100 тысяч человек. Акции проходят на фоне частичного шатдауна федерального правительства, действий иммиграционной и таможенной полиции, а также столкновений из-за развертывания федеральных войск в городах США.

Организаторы заявляют, что Трамп «действует скорее как монарх, чем как президент».

Ранее сообщалось, что на фоне правительственного шатдауна и натиска Трампа по развертыванию Национальной гвардии в городах США, миллионы американцев готовятся выйти на протесты в эту субботу.

14 июня по всей территории США стартовали масштабные акции протеста против политики президента Дональда Трампа. Они проходили на фоне празднования 250-летия армии США, военного парада в Вашингтоне и 79-го дня рождения экс-президента.

Организаторы протестов — коалиция либеральных и продемократических групп — заявляли, что их цель заключается в противодействии авторитаризму, милитаризации демократии и приоритетам для миллиардеров.

16 октября Сенат США в девятый раз отклонил принятый Палатой представителей законопроект о временном финансировании федерального правительства, из-за чего шатдаун в стране продолжается.