Вучич заявил, что кинорежиссер Кустурица «хочет его свергнуть»

Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным, апрель 2024 года (Фото: kremlin.ru)

Говоря о протестах, которые происходят в Сербии по вечерам и во время которых протестующие приходят к домам госслужащих, в том числе к дому главы Сербской прогрессивной партии и бывшего премьера Милоша Вучевича, Вучич заявил, что протестующие не знают, что предложить Сербии, кроме как атаковать дома политических оппонентов, сообщила телерадиокомпания РТС.

«Посмотрите, как далеко заходит эта чушь — они все вместе, Динко Грухонич (журналист и профессор Белградского университета), Кустурица (режиссер Эмир Кустурица — ред.), Чанак (сербский оппозиционный политик Ненад Чанак — ред.) и Ломпар (Мило Ломпар — один из лидеров протестов в Сербии, преподаватель Белградского университета — ред.). И нет никакой разницы — „у нас общая цель, это Вучич, мы должны его уничтожить“. И это их программа, у них нет другой программы, потому что они не знают, о чем договориться», — заявил президент Сербии.

Он добавил, что оппозиционеры не знают, что делать с Сербией, не знают, где видят Сербию, и не понимают потребностей Сербии.

Массовые протесты в Сербии — что известно

Волна массовых протестов в Сербии началась в ноябре 2024 года. Поводом для них стала трагедия на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. 1 ноября там, в недавно отремонтированном здании, обвалился бетонный навес. Жертвами инцидента стали 15 человек в возрасте от шести до 74 лет.

Демонстранты считают, что к трагедии в Нови-Саде привели коррупция, халатность, пренебрежение правилами безопасности при строительстве и непотизм среди власти.

Вскоре после начала волны протестов в отставку подал министр строительства Сербии Горан Весич. Позже он и еще 12 человек, связанных с реконструкцией вокзала, были задержаны, однако это не снизило масштабов протестов.

В январе 2025 года на фоне протестов в отставку ушел премьер-министр Сербии и бывший мэр Нови-Сада Милош Вушевич. В отставку подал и действующий мэр города Милан Джурич. Однако волна протестов не утихла — местные СМИ называли демонстрации крупнейшими в стране с 1996 года.

15 марта в очередном массовом митинге в Белграде приняли участие, по данным МВД Сербии, по меньшей мере 107 тысяч человек. Однако местная организация Архив народных собраний, ведущая наблюдение за уличными акциями, оценивала число участников мероприятия в 275−325 тысяч человек.

В тот же день президент Вучич, комментируя массовые протесты, заявил о готовности провести выборы в Сербии в течение трех-четырех месяцев, если этого потребует оппозиция, однако подчеркнул, что не планирует уходить в отставку.

19 марта парламент Сербии подтвердил отставку премьер-министра страны Милоша Вучевича.

7 апреля стало известно, что новым премьером станет Джуро Мацут, который не имеет опыта в политике.

3 июня Вучич заявил, что в недавнем прошлом Сербия столкнулась с «хорошо организованной попыткой государственного переворота», в которую были вовлечены «все государственные институты».

29 июня в Белграде состоялись массовые антиправительственные демонстрации, организованные студенческими объединениями и оппозиционными политическими силами под лозунгом «Видимо се на Видовдан». Основным требованием протестующих было проведение досрочных парламентских выборов и роспуск действующего состава парламента. Президент Сербии заявил, что за протестами стоят «иностранные силы». Акция прошла в символическую для сербов дату — Видовдан, которая отмечается в память о битве на Косовом поле 1389 года.