Протесты в Никарагуа: репортера застрелили во время прямого эфира

Репортер был застрелен во время прямого эфира об антиправительственных демонстрациях в Никарагуа, сообщает Reuters.

Анхель Гахона рассказывал о поврежденном банкомате в городе Блюфилдс, снимая это на телефон и ведя трансляцию в Facebook Live. С ним был также оператор. Пуля попала в голову Анхеля. Кто стрелял, неизвестно.

Анхель Гахона. Фото: 100%Noticias / Facebook



Протесты в столице страны Манагуа начались в среду, 18 апреля, из-за реформ президента Даниэля Ортеги, которые предусматривают налог в размере 5% к пенсиям, а также увеличивают взносы, которые платят работники и работодатели. Студенты забаррикадировались в корпусе политехнического университета в Манагуа.

В столкновениях между силовиками и протестующими погибли 10 человек и около 100 получили ранения. Местные правозащитники сообщают о 25 погибших.