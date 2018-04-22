Протесты в Никарагуа: репортера застрелили во время прямого эфира

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Протестующие против реформ у Никарагуа

Протестующие против реформ у Никарагуа

Репортер был застрелен во время прямого эфира об антиправительственных демонстрациях в Никарагуа, сообщает Reuters.

Анхель Гахона рассказывал о поврежденном банкомате в городе Блюфилдс, снимая это на телефон и ведя трансляцию в Facebook Live. С ним был также оператор. Пуля попала в голову Анхеля. Кто стрелял, неизвестно.

Анхель Гахона. Фото: 100%Noticias / Facebook

Протесты в столице страны Манагуа начались в среду, 18 апреля, из-за реформ президента Даниэля Ортеги, которые предусматривают налог в размере 5% к пенсиям, а также увеличивают взносы, которые платят работники и работодатели. Студенты забаррикадировались в корпусе политехнического университета в Манагуа.

В столкновениях между силовиками и протестующими погибли 10 человек и около 100 получили ранения. Местные правозащитники сообщают о 25 погибших.

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