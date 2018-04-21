"Вампиры, требующие крови": на антиправительственном митинге в Никарагуа погибли 10 человек

За три дня в столкновениях между силовиками и протестующими в Никарагуа погибли 10 человек и около 100 получили ранения. Об этом сообщает BBC.

Протесты в столице страны Манагуа начались в среду, 18 апреля, когда в ответ на государственную пенсионную реформу на улицы в столице Манагуа вышли пенсионеры. На следующий день к ним присоединились тысячи студентов и рабочих.

Реформы предусматривают налог в размере 5% к пенсиям по старости и инвалидности, а также увеличивают взносы, которые платят как работники, так и работодатели. Правительство обвиняют в том, что пенсионеры и работники теперь вынуждены платить за неэффективное управление системой.

Вице-президент и первая леди Розарио Мурильо сравнила протестующих с "вампирами, требующими крови, чтобы прокормить свою политическую повестку дня". Однако добавила, что "диалог остается открытым".