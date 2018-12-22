Протесты в Барселоне: количество пострадавших увеличилось до 62 Сегодня, 09:05 164 Цей матеріал також доступний українською Больше половины пострадавших - сотрудники полиции

В результате протестов в испанской Барселоне пострадали 62 человек, еще 13 были задержаны.

Как сообщает AFP, 35 человек из всех пострадавших являются сотрудниками полиции.

Всего в мирной акции протеста принимали участие около 40 тысяч человек. Вдали от мирного марша протестующие бросали в правоохранителей камни.

Ранее сообщалось, что в Барселоне состоялись масштабные протесты из-за выездного заседания правительства Испании. Сотрудники полиции задержали протестующих, у которых обнаружили ингредиенты для изготовления коктейлей Молотова.

Протесты связаны с еженедельным заседанием Совета министров королевства, которое проходит в Барселоне с участием главы кабмина Педро Санчеса. Кризис в отношениях между Каталонией и официальным Мадридом начался в связи с референдумом о выходе региона из состава королевства и провозглашением парламентом Каталонии независимости в октябре 2017 года.

1 октября 2017 в Каталонии прошел непризнанный Испанией и Евросоюзом референдум о независимости региона. Каталонские власти заявили, что за выход проголосовало 90,18%, против - 7,83% при явке 43,03%.

27 октября 2017 парламент Каталонии объявил о независимости от Испании, несмотря на протест со стороны официального Мадрида.

Вслед за решением каталонского парламента Верхняя палата парламента Испании отменила полномочия автономного правительства Каталонии, а правительство Испании распустило парламент и правительство Каталонии.