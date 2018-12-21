В Барселоне прошли масштабные протесты, есть задержанные и пострадавшие
В Барселоне состоялись масштабные протесты из-за выездного заседания правительства Испании, сообщает La Vanguardia.
Сотрудники полиции задержали протестующих, у которых обнаружили ингредиенты для изготовления коктейлей Молотова, а также тех, кто бросал камни, бутылки и другие предметы в полицию.
В медицинской службе Барселоны сообщили об оказании помощи 51 человеку. Большинству пострадавших оказали помощь на месте, а четверых пришлось госпитализировать.
Среди пострадавших 30 оказались агентами полиции Каталонии.
Протесты связаны с еженедельным заседанием Совета министров королевства, которое пройдет в Барселоне с участием главы кабмина Педро Санчеса. Кризис в отношениях между Каталонией и официальным Мадридом начался в связи с референдумом о выходе региона из состава королевства и провозглашением парламентом Каталонии независимости в октябре 2017 года.
Напомним, что 1 октября 2017 в Каталонии прошел непризнанный Испанией и Евросоюзом референдум о независимости региона. Каталонские власти заявили, что за выход проголосовало 90,18%, против - 7,83% при явке 43,03%.
27 октября 2017 парламент Каталонии объявил о независимости от Испании, несмотря на протест со стороны официального Мадрида.
Вслед за решением каталонского парламента Верхняя палата парламента Испании отменила полномочия автономного правительства Каталонии, а правительство Испании распустило парламент и правительство Каталонии.