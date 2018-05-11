Прорыв дамбы в Кении: число погибших возросло до 48

Судьба многих людей до сих пор неизвестна, они числятся пропавшими без вести

Число погибших в результате прорыва дамбы в Кении возросло до 48 человек, передает местное издание Standard.

При этом сообщается, что судьба многих людей до сих пор неизвестна, они числятся пропавшими без вести.

По информации издания, в нескольких густонаселенных деревнях разрушены и повреждены жилые и административные здания и предприятия.

Отмечается, что местные власти проводят эвакуацию населения в окрестностях разрушенной дамбы.

Напомним, в ночь на 10 мая сильный дождь в Кении разрушил дамбу Пател на сельскохозяйственных угодьях вблизи города Сола, который находится в 190 км к юго-западу от столицы Найроби. По данным Кенийского Красного Креста, от подтоплений и разрушений пострадали более 2 тысяч человек.