Прорыв дамбы в Кении: число погибших возросло до 48

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Судьба многих людей до сих пор неизвестна, они числятся пропавшими без вести

Судьба многих людей до сих пор неизвестна, они числятся пропавшими без вести

Число погибших в результате прорыва дамбы в Кении возросло до 48 человек, передает местное издание Standard.

При этом сообщается, что судьба многих людей до сих пор неизвестна, они числятся пропавшими без вести.

По информации издания, в нескольких густонаселенных деревнях разрушены и повреждены жилые и административные здания и предприятия.

Отмечается, что местные власти проводят эвакуацию населения в окрестностях разрушенной дамбы. 

Напомним, в ночь на 10 мая сильный дождь в Кении разрушил дамбу Пател на сельскохозяйственных угодьях вблизи города Сола, который находится в 190 км к юго-западу от столицы Найроби. По данным Кенийского Красного Креста, от подтоплений и разрушений пострадали более 2 тысяч человек.

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