05 октября 2018, пятница

Пропавший глава Интерпола задержан властями Китая - СМИ

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Мэн Хунвэй исчез после приезда в Китай

Мэн Хунвэй исчез после приезда в Китай

Президент Интерпола Мэн Хунвэй, который перестал выходить на связь с 29 сентября, по всей вероятности, был задержан китайскими спецслужбами в Пекине, сообщает Le Monde со ссылкой на информированные источники.

По информации собеседников газеты, исчезновение Хунвэя связано не с уголовным преследованием, а с борьбой за влияние в китайских правящих кругах.

По данным источников South China Morning Post, 64-летнего чиновника, который также занимает должность вице-министра Министерства общественной безопасности КНР,  "забрали" для допроса "как только он приземлился в Китае" на прошлой неделе.

Le Monde отмечает, что это не первое исчезновение высокопоставленного представителя китайской диаспоры. Их арестовывают по приезде в Китай в рамках командировок или поездок по личным делам. Лишение свободы и допросы может "длиться месяцами".

Напомним, что во Франции правоохранительные органы начали официальное расследование по факту исчезновения президента Интерпола Мэня Хунвея. Супруга Хунвея рассказала, что связь с ее мужем исчезла после 29 сентября – с тех пор, как он уехал в командировку в Китай.

В Интерполе сообщили, что им известно о "предполагаемом исчезновении" Хунвэй. Однако отказались комментировать подробности, ссылаясь на то, что расследование находится в компетенции властей Франции и Китая.

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