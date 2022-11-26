Люксембург передал ВСУ шесть беспилотников Primoco One 150 26 ноября, 18:03 Беспилотник Primoco UAV One 150 (Фото:Primoco UAV One 150)

Люксембург передал Украине шесть беспилотников Primoco One 150 чешского производства. Об этом сообщает онлайн-журнал на оборонную тематику Army Recognition со ссылкой на люксембургское Минобороны.

В ведомстве сообщили изданию, что БПЛА приобрели в рамках военной помощи ВСУ после полномасштабного вторжения России в Украину.

Беспилотники Primoco One 150 разработаны и изготовлены чешской компанией Primoco UAV. Они среднего размера: длина — 3,65 м, размах крыльев — 4,85 м, высота — 1,25 м. Время полета дронов составляет до 15 часов, максимальная дальность — до 2000 км.

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БПЛА предназначены для выполнения наблюдательных и разведывательных задач. В сентябре 2020 года их успешно использовали во время первых летных испытаний для военных целей. Их можно оснастить системами военной связи и системой электрооптической разведки.

Primoco One 150 управляется с помощью пульта дистанционного управления на каждом этапе полета. Однако благодаря интегрированной системе автопилота дрон может автоматически совершать взлет и посадку и автономно выполнять план полета.

21 ноября Минобороны Люксембурга показало, как готовят к отправке для ВСУ внедорожники Humvee. Также страна передала Украине оборудование для судебной экспертизы стоимостью более 1 млн евро.