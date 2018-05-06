При взрыве в мечети в Афганистане погибли 13 человек

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Взрыв произошел после обеденной молитвы в мечети
Фото: Haqmal Masoodza via Twitter

Взрыв произошел после обеденной молитвы в мечети

В результате взрыва в мечети в провинции Хост на востоке Афганистана погибли по меньшей мере 13 человек, еще больше 30 получили ранения.

Как сообщили Reuters в полиции, взрыв произошел после обеденной молитвы в мечети, помещение которой также использовалось в качестве центра регистрации избирателей на парламентских выборах в октябре.

По предварительным данным, бомбу заранее оставили в мечети, что исключает версию о террористе-смертнике.

Ни одна из террористических группировок, действующих на территории страны, пока не взяла на себя ответственность за взрыв. Но и Талибан, и местная ячейка Исламского государства выступают против проведения демократических выборов в стране. 

Напомним, что 22 апреля в результате взрыва возле центра регистрации избирателей в Кабуле погибли около 60 человек.

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