При взрыве в мечети в Афганистане погибли 13 человек

В результате взрыва в мечети в провинции Хост на востоке Афганистана погибли по меньшей мере 13 человек, еще больше 30 получили ранения.

Как сообщили Reuters в полиции, взрыв произошел после обеденной молитвы в мечети, помещение которой также использовалось в качестве центра регистрации избирателей на парламентских выборах в октябре.

По предварительным данным, бомбу заранее оставили в мечети, что исключает версию о террористе-смертнике.

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12 killed, 33 wounded in khost blast.

Explosion happened in a mosque ???? pic.twitter.com/FRLidwrVDU — Rohullah (@Rohulla44266246) 6 мая 2018 г.

Ни одна из террористических группировок, действующих на территории страны, пока не взяла на себя ответственность за взрыв. Но и Талибан, и местная ячейка Исламского государства выступают против проведения демократических выборов в стране.

Напомним, что 22 апреля в результате взрыва возле центра регистрации избирателей в Кабуле погибли около 60 человек.