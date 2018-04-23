Число погибших в результате теракта в Кабуле возросло до 57 человек

Министерство здравоохранения Афганистана сообщает, что жертвами теракта возле центра регистрации избирателей в Кабуле стали по меньшей мере 57 человек.

Все погибшие были гражданскими. Среди них - восемь детей, передает Reuters.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 22 апреля, в результате взрыва в столице Афганистана Кабуле погиб 31 человек и 54 были ранены.

Позже произошел еще один взрыв у центра регистрации избирателей в афганском городе Пули-Хумри: погибли как минимум 6 человек.