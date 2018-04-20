При авиаударе коалиции в Йемене погибли 20 человек

В пятницу, 20 апреля, в результате авиаудара коалиции во главе с Саудовской Аравией на юго-западе Йемена погибли 20 человек.

Местные жители рассказали Reuters, что авиация нанесла удар по машине, в которой ехали по меньшей мере 20 пассажиров.

По их словам, удалось идентифицировать шесть тел, а остальные были обуглены до неузнаваемости.

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Конфликт в Йемене продолжается с сентября 2014 года. Страна разделена между шиитскими повстанцами-хуситами, которых поддерживает Иран, и администрацией президента Абд-Раббу Мансура Хади, которая базируется в Адене. Правительство Хади поддерживает коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией.