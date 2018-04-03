"Там худший в мире гуманитарный кризис": генсек ООН призвал собрать $3 миллиарда для Йемена

Генсек ООН призывает собрать три миллиарда долларов для помощи Йемену

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что Йемен нуждается в помощи размером около трех миллиардов долларов.

Во время донорской конференции в Женеве Гутерриш отметил, что "в Йемене худший в мире гуманитарный кризис", сообщает DW.

Он напомнил, что Йемен продемонстрировал большую щедрость, чем богатые страны, приняв большое количество сомалийских беженцев.

В то же время генсек ООН отметил, что никакие деньги не помогут завершить войну в стране.

"Политическое урегулирование через всеобъемлющий внутреннееменский диалог - единственное решение", - сказал он.

Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты уже пообещали предоставить Йемену помощь в размере 930 миллионов долларов.

Конфликт в Йемене продолжается с сентября 2014 года. Страна разделена между шиитскими повстанцами-хуситами, которых поддерживает Иран, и администрацией президента Абд-Раббу Мансура Хади, которая базируется в Адене. Правительство Хади поддерживает коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией. Кроме того, в Йемене активно действует террористическая группировка Аль-Каида на Аравийском полуострове.