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Президента Финляндии прооперируют

Вчера, 23:30
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ЕРА

Саули Ниинисте

Президент Финляндии Саули Ниинисте в ближайшие две недели отправится в госпиталь для проведения хирургической операции.

Об этом передает издание Iltalehti.

О проведении операции Ниинисте сообщил во время участия в благотворительном хоккейном матче.

"Отличный день для борьбы с изменением климата. Курри, Фетисов. К сожалению, для меня это была последняя игра в сезоне - в течение двух недель запланирована операция на бедре. В следующем сезоне будет лучшая игра!", - заявил президент Финляндии.


Теги:   Саули Нийнисте Финляндия Хирургическая операция

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