Президента Финляндии прооперируют
Вчера, 23:30
183
Президент Финляндии Саули Ниинисте в ближайшие две недели отправится в госпиталь для проведения хирургической операции.
Об этом передает издание Iltalehti.
О проведении операции Ниинисте сообщил во время участия в благотворительном хоккейном матче.
"Отличный день для борьбы с изменением климата. Курри, Фетисов. К сожалению, для меня это была последняя игра в сезоне - в течение двух недель запланирована операция на бедре. В следующем сезоне будет лучшая игра!", - заявил президент Финляндии.
Читайте также: В Австрии госпитализировали мэра Киева