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В Австрии госпитализировали мэра Киева

Вчера, 20:58
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Кличко - мэр / Facebook

Виталий Кличко

Мэра Киева Виталия Кличко госпитализировали в клинику в австрийском городе Санкт-Иоганн-ин-Тироль, сообщила LIGA.net его пресс-секретарь Оксана Зиновьева.

По ее словам, киевский градоначальник был доставлен в больницу 26 января для медицинского обследования из-за рецидива старой травмы спины.

"Виталий Кличко проходит обследование и реабилитацию в Австрии. У него обострение последствий старой травмы спины... Хирургических вмешательств не было", - сказала пресс-секретарь.

Зиновьева уточнила, что Кличко госпитализировали из швейцарского Давоса, где закончился Всемирный экономический форум.  Запланированный ранее рабочий визит мэра в Осло отложен на неопределенное время.

Теги:   Австрия Киев Виталий Кличко

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