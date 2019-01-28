В Австрии госпитализировали мэра Киева
Мэра Киева Виталия Кличко госпитализировали в клинику
в австрийском городе Санкт-Иоганн-ин-Тироль, сообщила LIGA.net его пресс-секретарь
Оксана Зиновьева.
По ее словам, киевский градоначальник был доставлен в больницу 26 января для медицинского обследования из-за рецидива старой травмы спины.
"Виталий Кличко проходит обследование и реабилитацию в Австрии. У него обострение последствий старой травмы спины... Хирургических вмешательств не было", - сказала пресс-секретарь.
Зиновьева
уточнила, что Кличко госпитализировали из швейцарского Давоса, где закончился Всемирный
экономический форум. Запланированный
ранее рабочий визит мэра в Осло отложен на неопределенное время.