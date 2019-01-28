В Австрии госпитализировали мэра Киева Вчера, 20:58 64034 Цей матеріал також доступний українською Кличко - мэр / Facebook Виталий Кличко Кличко - мэр / Facebook

Мэра Киева Виталия Кличко госпитализировали в клинику в австрийском городе Санкт-Иоганн-ин-Тироль, сообщила LIGA.net его пресс-секретарь Оксана Зиновьева.

По ее словам, киевский градоначальник был доставлен в больницу 26 января для медицинского обследования из-за рецидива старой травмы спины.

"Виталий Кличко проходит обследование и реабилитацию в Австрии. У него обострение последствий старой травмы спины... Хирургических вмешательств не было", - сказала пресс-секретарь.

Зиновьева уточнила, что Кличко госпитализировали из швейцарского Давоса, где закончился Всемирный экономический форум. Запланированный ранее рабочий визит мэра в Осло отложен на неопределенное время.

