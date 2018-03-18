Зачем платить Дяде Сэму? Президент Перу заявил, что уходил от налогов с помощью офшоров

Президент Перу Педро Пабло Кучински заявил, что использовал компанию на Виргинских островах, чтобы легально уклоняться от уплаты налогов США, сообщает Reuters.

По словам Кучински, он записал офшорную компанию Dorado Asset Management Ltd на свою дочь. Такое признание он сделал в время семичасового допроса в связи расследованием коррупционного скандала. Аудиозапись допроса оказалась в распоряжении агентства.

"Зачем нам платить Дяде Сэму и мистеру Трампу кучу денег, которые находятся в Перу?" - заявил политик, который имел американское гражданство до 2016 года, когда был избран президентом Перу.

Один из прокуроров, допрашивавших Кучински, подтвердил, что использованная президентом схема абсолютно легальна.

На неделе Конгресс Перу вынесет на голосование вопрос об импичменте.

Кучински родился в семье еврейско-польского иммигранта и тети кинорежиссера Жан-Люка Годара. Он окончил Оксфордский и Принстонский университет. После того, как к власти в Перу пришла хунта, Кучински переехал в США и работал во Всемирном банке и на Уолл-стрит.

В Перу Кучински дважды был министром финансов и один раз премьером, а в 2016 году стал президентом. Эту работу он совмещал с высокими постами в коммерческих компаниях, что навлекло на него обвинения в коррупции.