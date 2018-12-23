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Президент Палестины заявил о роспуске парламента страны

Сегодня, 06:46
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Махмуд Аббас

В субботу, 22 декабря, глава Палестинской национальной автономии Махмуд Аббас объявил о роспуске Палестинского законодательного совета и намерении в течение полугода провести новые парламентские выборы.

Как передает DW, политик сослался на вердикт Конституционного суда, не уточнив при этом, когда он был вынесен.

Отмечается, что последние несколько месяцев лидер палестинцев особо активно пытался оказать давление на радикальное исламистское движение ХАМАС, имеющее большинство в парламенте автономии.

"Представители группировки уже прокомментировали намерение Аббаса, назвав его незаконным", - говорится в сообщении.

В последний раз Палестинский законодательный совет избирался в 2006 году. Тогда на выборах победили сторонники ХАМАС.  

Год спустя радикалы устроили госпереворот и захватили контроль над сектором Газа. С тех пор Палестина фактически разделена на две части.

Теги:   Роспуск парламента Махмуд Аббас ХАМАС Палестина

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