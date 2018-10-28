Президент Лестера был в разбившемся вертолете - ВВС

Владелец футбольного клуба ​Лестер Сити Вишай Шривадданапрабха находился на борту вертолета, который разбился возле домашнего стадиона клуба в Лестере (Великобритания), сообщает ВВС со ссылкой на источник, близкий к семье.

Издание отмечает, что о других погибших пока неизвестно.

По словам свидетелей, возможной причиной падения вертолета владельца британского Лестера стал отказ хвостового винта.

Écrasement de l'hélicoptère du président du club de football de Leicester City https://t.co/cYNMccom9G pic.twitter.com/8bwNLNw7Fi — La Tribune (@LT_LaTribune) 28 октября 2018 г.

Напомним, вертолет, принадлежащий тайскому миллиардеру Шривадданапрабху, разбился в субботу, 27 октября, через несколько секунд после взлета в 200 метрах от домашней арены клуба. Он упал на парковке и загорелся.

Катастрофа произошла после окончания матча 10-го тура чемпионата Англии по футболу между ФК Лестер Сити и ФК Вест Хэм Юнайтед.