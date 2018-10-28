28 октября 2018, воскресенье

Президент Лестера был в разбившемся вертолете - ВВС

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Вишай Шривадданапрабха

Вишай Шривадданапрабха

Владелец футбольного клуба ​Лестер Сити Вишай Шривадданапрабха находился на борту вертолета, который разбился возле домашнего стадиона клуба в Лестере (Великобритания), сообщает ВВС со ссылкой на источник, близкий к семье.

Издание отмечает, что о других погибших пока неизвестно.

По словам свидетелей, возможной причиной падения вертолета владельца британского Лестера стал отказ хвостового винта.

Напомним, вертолет, принадлежащий тайскому миллиардеру Шривадданапрабху, разбился в субботу, 27 октября, через несколько секунд после взлета в 200 метрах от домашней арены клуба. Он упал на парковке и загорелся. 

Катастрофа произошла после окончания матча 10-го тура чемпионата Англии по футболу между ФК Лестер Сити и ФК Вест Хэм Юнайтед.

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