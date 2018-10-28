Президент Лестера был в разбившемся вертолете - ВВС

Владелец футбольного клуба Лестер Сити Вишай Шривадданапрабха находился на борту вертолета, который разбился возле домашнего стадиона клуба в Лестере (Великобритания), сообщает ВВС со ссылкой на источник, близкий к семье.
Издание отмечает, что о других погибших пока неизвестно.
По словам свидетелей, возможной причиной падения вертолета владельца британского Лестера стал отказ хвостового винта.
Écrasement de l'hélicoptère du président du club de football de Leicester City https://t.co/cYNMccom9G pic.twitter.com/8bwNLNw7Fi— La Tribune (@LT_LaTribune) 28 октября 2018 г.
#Leicester City football club owner’s helicopter crashes outside stadium https://t.co/t9cNcNTbwm pic.twitter.com/sdGjlLgOY9— Arab News (@arabnews) 28 октября 2018 г.
Напомним, вертолет, принадлежащий тайскому миллиардеру Шривадданапрабху, разбился в субботу, 27 октября, через несколько секунд после взлета в 200 метрах от домашней арены клуба. Он упал на парковке и загорелся.
Катастрофа произошла после окончания матча 10-го тура чемпионата Англии по футболу между ФК Лестер Сити и ФК Вест Хэм Юнайтед.
Читайте в свежем номере журнала Новое Время
ЗОЛОТЫЕ ВРЕМЕНА: НВ публикует список 100 самых богатых украинцев
ПУТЕШЕСТВИЯ: телеведуший Дмитрий Комаров называет лучшие страны
АРХИВ: США отправляли на Вьетнамскую войну призывников с низким IQ
Комментарии
Правила комментирования