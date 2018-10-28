В Британии разбился вертолет владельца футбольного клуба Лестер Сити

Кто именно находился на борту самолета пока неизвестно

Вертолет, принадлежащий президенту футбольного клуба ​Лестер Сити, разбился возле домашнего стадиона клуба в Лестере (Великобритания), сообщает телеканал Sky News со ссылкой на очевидцев.

Президентом клуба является тайский миллиардер, владелец компании King Power Вишай Шривадданапрабха.

Кто именно находился на борту самолета пока неизвестно. Информация о жертвах и пострадавших не поступала.

⚽ #PremierLeague #Leicester



El helicóptero perteneciente al propietario del Leicester City, el tailandés Vichai Srivaddhanaprabha, se estrelló este sábado en las afueras del estadio King Power, después del partido contra el West Ham, pic.twitter.com/1fBaz834RR — GEBDeportes (@GEBDeportes) 27 октября 2018 г.

По словам очевидцев, вертолет взлетел с площадки спустя 45 минут после окончания матча 10-го тура чемпионата Англии по футболу между Лестером и Вест Хэмом (1:1), но спустя несколько секунд после взлета потерял контроль над управлением и врезался в автостоянку, которая находится примерно в 200 ярдах (примерно 183 м) от стадиона.

На фотографиях очевидцев с места происшествия видно пламя.

Helicopter belonging to the chairman of Leicester City has crashed outside the club's stadium. No news yet as to who was on board. pic.twitter.com/lHjX6NqUUb — Mootaz Chehade (@MHChehade) 27 октября 2018 г.

BREAKING NEWS!! Leicester City Owner’s Helicopter Crashes After Premier League Match (PHOTOS) https://t.co/5TzkKZDqeS pic.twitter.com/B701BogCNt — E-Magazine Nigeria (@emagnigeria) 27 октября 2018 г.

Полиция и аварийно-спасательные службы прибыли на место происшествия.