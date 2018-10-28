28 октября 2018, воскресенье

В Британии разбился вертолет владельца футбольного клуба Лестер Сити

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Кто именно находился на борту самолета пока неизвестно
Фото: Michael Johnson ‏via Twitter

Кто именно находился на борту самолета пока неизвестно

Вертолет, принадлежащий президенту футбольного клуба ​Лестер Сити, разбился возле домашнего стадиона клуба в Лестере (Великобритания), сообщает телеканал Sky News со ссылкой на очевидцев.

Президентом клуба является тайский миллиардер, владелец компании King Power Вишай Шривадданапрабха.

Кто именно находился на борту самолета пока неизвестно. Информация о жертвах и пострадавших не поступала.

По словам очевидцев, вертолет взлетел с площадки спустя 45 минут после окончания матча 10-го тура чемпионата Англии по футболу между Лестером и Вест Хэмом (1:1), но спустя несколько секунд после взлета потерял контроль над управлением и врезался в автостоянку, которая находится примерно в 200 ярдах (примерно 183 м) от стадиона.

На фотографиях очевидцев с места происшествия видно пламя.

Полиция и аварийно-спасательные службы прибыли на место происшествия.

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