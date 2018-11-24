Президент Ирана призвал мусульман объединиться в борьбе против CША

Президент Ирана Хасан Рухани призвал мусульман объединиться в борьбе против США в связи с восстановлением американских санкций против Ирана. Об этом сообщает Радио Свобода.
По его словам, все мусульмане мира должны объединиться в борьбе против США, а не "стелить красные ковры для преступников"
"У нас есть выбор: либо разворачивать красные ковры для преступников, или жестко выступать против несправедливости и оставаться верными нашему пророку, нашему Корану и нашему исламу", – заявил Рухани.
Он также назвал Израиль "раковой опухолью", созданной западными странами для продвижения своих интересов на Ближнем Востоке.
Он добавил, что "повиноваться Западу во главе с Америкой – это измена религии и будущим поколениям".
Рухани также заявил, что готов защищать интересы саудовского народа от "терроризма, агрессии и сверхдержав".
"И мы не требуем 450 милиардов долларов, чтобы это сделать", – заявил Рухани, намекая на контракты Саудовской Аравии с США.
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Напомним, США с 5 ноября ввели в действие очередной пакет санкций против Ирана, который затрагивает ключевые сферы экономики республики. В тот же день был приостановлен доступа нескольких банков Ирана к системе обмена сообщениями SWIFT.
Вашингтон намерен "агрессивно и непреклонно" наращивать санкционное давление на Иран и требовать того же от других стран.
В свою очередь выступающий против таких санкций Европейский Союз намерен создать специальный финансовый институт, чтобы обеспечить финансовые операции с Ираном в обход американских санкций.
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