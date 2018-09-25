Евросоюз создаст механизм для обхода американских санкций против Ирана

Иран выполняет условия ядерной сделки, а значит европейские компании могут торговать с ним без риска попасть под санкции США, заявила Могерини

Европейский Союз намерен создать специальный финансовый институт, чтобы обеспечить финансовые операции с Ираном в обход американских санкций.

Об этом заявила заявила верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини после встречи с представителями Великобритании, Франции, Германии, России, Китая и Ирана, сообщает DW.

Эти страны придерживаются мнения, что Тегеран выполняет условия "ядерной сделки", о выходе из которой в одностороннем порядке заявили США.

Новый институт позволит европейским компаниям вступать в экономические отношения с Ираном без риска навлечь на себя санкции США.

Напомним, 8 мая президент США Дональд Трамп заявил о выходе из соглашения по ядерной программе Ирана. Он назвал соглашение несправедливым и выразил сомнение в том, что оно ограничит ядерные амбиции Тегерана.

Затем Вашингтон расширил санкции против Ирана и потребовал от государств-союзников прекратить покупать у него нефть под угрозой санкций в отношении компаний-закупщиков.

Иран в ответ пожаловался в Международный суд ООН, а также объявил, что если экспорт иранской нефти будет блокирован, то он перекроет поставки нефти на международный рынок через Ормузский пролив. Через этот пролив идет около 20 процентов всего мирового экспорта нефти.

Историческая сделка по иранской ядерной программе от 2015 года предусматривает снятие части санкций с Ирана в обмен на ограничение его возможностей по обогащению и хранению ядерных материалов. Против выхода из соглашения выступили ведущие страны ЕС и Россия.