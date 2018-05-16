Премьер-министр Испании согласился встретиться с новым главой Каталонии

Рахой напомнил, что Каталония никогда не будет независимой

Премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что готов провести встречу с новым лидером Каталонии Жоакимом Торра.

Одним из условий встречи глава правительства Испании считает согласие нового лидера Каталонии соблюдать конституцию, которая не предусматривает независимости региона, передает AFP.

"Рахой ответил из Софии, где провел переговоры со своим болгарским коллегой, что он встретится с ним, хотя предупреждает, что Торри придется уважать закон. И добавил, что никогда не будет независимой каталонской республики", - сообщили представители премьер-министра.

Напомним, парламент Каталонии на заседании в понедельник, 14 мая, избрал нового главу каталонского правительства - им стал 55-летний Жоаким Торра.

Нового лидера каталонского правительства поддержали партия Пучдемона Вместе за Каталонию, а также сепаратисты из партии Левые республиканцы Каталонии.