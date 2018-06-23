Премьер-министр Греции впервые одел галстук

Ципрас впервые появился на официальном мероприятии в галстуке

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас впервые появился в галстуке на официальных мероприятиях.

Ципрас пообещал начать носить галстук в том случае, если Греция сможет решить проблемы со своими долгами, передает The Washington Post.

"Как видите, я в галстуке. Обязательства по пари надо выполнять. Сегодня исторический день. Мы выходим из меморандума с кредиторами", - заявил Ципрас.

Напомним, 22 июня страны ЕС согласовали все условия по окончанию программы финансовой помощи Греции, наиболее сильно пострадавшей от экономического кризиса 2008 года.

Срок действия последней программы помощи Афинам истекает 20 августа 2018 года. Однако новая программа спасения стране не понадобится.