"Греция вновь на ногах". ЕС завершает многолетнее спасение страны от кризиса

Страны ЕС согласовали все условия по окончанию программы финансовой помощи Греции, наиболее сильно пострадавшей от экономического кризиса 2008 года, сообщает DW.

Срок действия последней программы помощи Афинам истекает 20 августа 2018 года. Однако новая программа спасения стране не понадобится, заявил Марио Сентено, глава Еврогруппы (она объединяет министров финансов стран-членов ЕС, использующих евро).

При этом начало погашения кредитов Грецией отложено на 10 лет - до 2033 года. Кроме того, Афины получат 15 миллиардов евро в качестве резерва.

Таких договоренностей Еврогруппа достигла в ночь на пятницу, 22 июня.

Как и другие находившиеся в кризисе страны Еврогруппы, Греция "сумела кардинально сменить курс в экономике и вновь стоит на своих ногах", подчеркнул Сентено. По его словам, дальнейших программ финансовой помощи Афинам не будет.

В свою очередь, комиссар ЕС по валютным вопросам Пьер Московиси заявил об "историческом моменте" как для Греции, так и для всей еврозоны. Для европейского валютного союза окончание программы помощи Греции является "символической конечной точкой экзистенциального кризиса нашей общей валюты", указал он.

Министр финансов Греции Эвклидис Цакалотос заявил, что достигнутые договоренности "крайне важны" для его страны. После восьми лет реформ и связанных с ними лишений греки должны "теперь почувствовать перемены и в своих кошельках", отметил он.

Одновременно министр указал, что его правительство "никогда не забудет, что пришлось пережить греческому народу за прошедшие восемь лет" и подчеркнул, что кредиторы Афин не потребовали от них выполнения новых обязательств.

Встреча министров финансов еврозоны по вопросу дальнейших действий в отношении Греции после окончания программы спасения этой страны от банкротства продолжалась 21 июня дольше, чем ожидалось. По информации AFP, прежде всего, Германия ставила Афинам жесткие условия для предоставления послаблений стране по окончанию программы помощи.

Третья – и последняя - программа помощи Афинам истекает 20 августа. С 2010 года Греция получает финансовую помощь от структур Евросоюза и Международного валютного фонда (МВФ). Третий пакет помощи в размере 86 млрд евро был согласован в 2015 году. В свою очередь правительство Греции провело многочисленные крайне непопулярные реформы. В настоящее время экономика страны вновь растет.