Премьер Канады анонсировал новый пакет военной помощи Украине 11 апреля, 21:08 Джастин Трюдо и Денис Шмыгаль (Фото:REUTERS/Carlos Osorio)

Канада предоставит Украине новый пакет военной помощи. В частности, в него войдут пулеметы и патроны.

Об этом сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо на брифинге с украинским коллегой Денисом Шмыгалем.

Глава канадского правительства отметил, что его страна уже больше года предоставляет Украине военную помощь. Украинским защитникам передали танки, бронетранспортеры, боеприпасы и другое вооружение.

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«Сегодня мы объявляем, что оружия будет еще больше. Мы отправляем 21 тысячу автоматов, 38 пулеметов и более 2,4 миллиона патронов. Это поможет Вооруженным силам Украины продолжать защищать свою свободу и бороться за территориальную целостность Украины», — отметил Трюдо.

24 марта президент США Джо Байден и премьер-министр Канады Джастин Трюдо пообещали продолжать поддержку Украины и договорились углубить сотрудничество.